Сёмин: рассчитывать на участие во всех матчах Дзюбе будет сложно

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Известный российский тренер Юрий Семин поделился своим мнением о нападающем «Зенита» Артёме Дзюбе и его нынешней роли в команде.
Сёмин: рассчитывать на участие во всех матчах Дзюбе будет сложно
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Дзюба — авторитетный игрок. Теперь задача главного тренера эффективно использовать такого исполнителя в новой ситуации, когда выбор в атаке очень широкий. Но, я думаю, глобально роль Дзюбы не поменяется. Он как приносил пользу, так и продолжит её приносить в дальнейшем. Изменится лишь его игровое время. Все матчи в чемпионате России он проводить уже не будет. Думаю, на участие во всех матчах ему рассчитывать будет сложно, да и вообще это трудно — играть постоянно. Но 70-80 процентов, думаю, вполне возможно. Везде в мировом футболе проводится активная ротация. Международный календарь очень плотный, матчей много, а есть ещё и травмы, и эпидемиологическая ситуация диктует условия. Потому сегодня очень мало игроков, которые постоянно выходят на поле. Но Дзюба может приносить пользу и в другом игровом режиме», — приводит слова Сёмина «Спорт уик-энд».

В текущем сезоне 33-летний форвард провёл 17 матчей в РПЛ, забил 10 мячей и четырежды ассистировал партнёрами.

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