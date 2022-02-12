Быстров считает, что приглашение Крицюка в «Зенит» было ошибочным

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Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров подверг критике вратаря петербургского клуба Станислава Крицюка, с которым они вместе выступали за «Краснодар».
Быстров считает, что приглашение Крицюка в «Зенит» было ошибочным
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Видимо, чемпионат России — это не для Крицюка, в Португалии он играл каждый матч, а здесь нет. Может быть, климат не тот, возможно, менталитет уже европейский, не знаю. Однако когда клуб берет футболиста, он обязан обращать внимание на такие вещи. В футболе чудес не бывает. Естественно, это приглашение — ошибка. И Миша Кержаков летом показывал хороший футбол, действовал надежно, Одоевский был готов играть, однако Крицюк сразу, без объяснения причин, стал первым номером. Для меня непонятно, как можно заслужить доверие тренера за пять тренировок. Хорошо, что в «Зените» профессионалы-вратари, которые после подобных ситуаций нашли в себе силы показывать хороший футбол и со здоровой головой продолжать бороться за место в составе. Для молодого вратаря главный критерий — здоровая конкуренция, им важно понимать, что благодаря своей работе можно дождаться своего шанса. А если всякий раз покупать какого-то нового вратаря...» — цитирует Быстрова Bobsoccer.ru.

В нынешнем сезоне 31-летний Крицюк провёл семь матчей в РПЛ, пропустив девять мячей.

Ранее сообщалось, что гол Дзюбы помог «Зениту» обыграть «Брондбю» в товарищеском матче.

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