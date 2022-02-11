Кафельников объяснил, почему не покупает «Спартак»

Экс-первая ракетка мира, известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников заявил, что купил бы московский клуб, если бы обладал достаточной суммой денег.

«За какую сумму я готов приобрести «Спартак»? Я был бы готов купить клуб, если бы были деньги. Но это всё фантазии. Не знаю, за какую сумму согласился бы купить клуб. И что я получу за эти деньги? Я с удовольствием купил бы, только деньги нужны», — приводит слова Кафельникова «РБ Спорт».

За свою карьеру бывший российский теннисист заработал почти $24 млн призовых.

В настоящее время владельцем красно-белых является Леонид Федун.

Ранее в «Спартаке» сообщили, что готовят ответ на обращение Газизова.