Кафельников объяснил, почему не покупает «Спартак»

Короткая ссылка
Экс-первая ракетка мира, известный болельщик «Спартака» Евгений Кафельников заявил, что купил бы московский клуб, если бы обладал достаточной суммой денег.
Кафельников объяснил, почему не покупает «Спартак»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«За какую сумму я готов приобрести «Спартак»? Я был бы готов купить клуб, если бы были деньги. Но это всё фантазии. Не знаю, за какую сумму согласился бы купить клуб. И что я получу за эти деньги? Я с удовольствием купил бы, только деньги нужны», — приводит слова Кафельникова «РБ Спорт».

За свою карьеру бывший российский теннисист заработал почти $24 млн призовых.

В настоящее время владельцем красно-белых является Леонид Федун.

Ранее в «Спартаке» сообщили, что готовят ответ на обращение Газизова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить