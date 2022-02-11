Кафельников объяснил, почему не покупает «Спартак»
- globallookpress.com
- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«За какую сумму я готов приобрести «Спартак»? Я был бы готов купить клуб, если бы были деньги. Но это всё фантазии. Не знаю, за какую сумму согласился бы купить клуб. И что я получу за эти деньги? Я с удовольствием купил бы, только деньги нужны», — приводит слова Кафельникова «РБ Спорт».
За свою карьеру бывший российский теннисист заработал почти $24 млн призовых.
В настоящее время владельцем красно-белых является Леонид Федун.
Ранее в «Спартаке» сообщили, что готовят ответ на обращение Газизова.