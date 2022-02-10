Роднина: футбол в России не стал игрой, которую смотрят всей семьёй

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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина оценила популярность футбола в России.
Роднина: футбол в России не стал игрой, которую смотрят всей семьёй
  • Gettyimages.ru
  • © Jose Luis Pelaez Inc

«В феврале же холодно, кто-то в России в это время ходит на футбол? Я не занимаюсь статистикой. Я знаю точно, что в России очень мало женщин, которые смотрят футбол. Футбол в России не стал игрой, которую смотрят всей семьёй», — цитирует Роднину «РБ Спорт».

Она рассказала, что в Испании на футбол ходят бабушки, дедушки и внуки. Она отметила, что в России семьями любят посещать художественную гимнастику, фигурное катание и теннис.

Напомним, что в феврале стартует вторая половина сезона в чемпионате России.

«Зенит» объявил об уходе двух футболистов в «Оренбург» на правах аренды.

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