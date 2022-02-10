«Зенит» объявил об уходе двух футболистов в «Оренбург» на правах аренды

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Санкт-петербургский «Зенит» объявил об уходе в аренду в «Оренбург» до конца следующего сезона защитника Данилы Хотулёва и полузащитника Дмитрия Васильева.
«Зенит» объявил об уходе двух футболистов в «Оренбург» на правах аренды
  • Legion-Media
  • © Sipa USA

«Футбольные клубы «Зенит» и «Оренбург» достигли соглашения об аренде воспитанников сине-бело-голубых до конца сезона-2022/23», — передаёт пресс-служба «Зенита».

При этом отмечается, что санкт-петербургский клуб оставляет за собой право досрочно вернуть футболистов во время трансферных окон.

Напомним, что по итогам первой половины сезона «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 18 матчах 38 очков.

Ранее «Фиорентина» в меньшинстве обыграла «Аталанту» в четвертьфинале Кубка Италии.

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