«Зенит» объявил об уходе двух футболистов в «Оренбург» на правах аренды

Санкт-петербургский «Зенит» объявил об уходе в аренду в «Оренбург» до конца следующего сезона защитника Данилы Хотулёва и полузащитника Дмитрия Васильева.

«Футбольные клубы «Зенит» и «Оренбург» достигли соглашения об аренде воспитанников сине-бело-голубых до конца сезона-2022/23», — передаёт пресс-служба «Зенита».

При этом отмечается, что санкт-петербургский клуб оставляет за собой право досрочно вернуть футболистов во время трансферных окон.

Напомним, что по итогам первой половины сезона «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 18 матчах 38 очков.

Ранее «Фиорентина» в меньшинстве обыграла «Аталанту» в четвертьфинале Кубка Италии.