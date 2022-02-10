Виктор Мозес: «Спартак» — это мой клуб

Полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес прокомментировал продление контракта с красно-белыми.

«Сегодня я могу с полной уверенностью сказать, что «Спартак» — это мой клуб. С первого дня и до этого момента меня всё устраивает», — цитирует Мозеса пресс-служба «Спартака».

Он также назвал Паоло Ваноли топ-тренером. Они вместе работали около трёх лет в «Интере» и «Челси».

Новое соглашение московского клуба и футболиста рассчитано до лета 2024 года. В нынешнем сезоне Мозес принял участие в 15 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и забил один мяч.

Ранее «Фиорентина» в меньшинстве обыграла «Аталанту» в четвертьфинале Кубка Италии.