Виктор Мозес: «Спартак» — это мой клуб
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«Сегодня я могу с полной уверенностью сказать, что «Спартак» — это мой клуб. С первого дня и до этого момента меня всё устраивает», — цитирует Мозеса пресс-служба «Спартака».
Он также назвал Паоло Ваноли топ-тренером. Они вместе работали около трёх лет в «Интере» и «Челси».
Новое соглашение московского клуба и футболиста рассчитано до лета 2024 года. В нынешнем сезоне Мозес принял участие в 15 матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и забил один мяч.
Ранее «Фиорентина» в меньшинстве обыграла «Аталанту» в четвертьфинале Кубка Италии.