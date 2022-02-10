«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Саутгемптона» в матче АПЛ

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В матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм Хотспур» потерпел поражение от «Саутгемптона».
«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Саутгемптона» в матче АПЛ
  • AP
  • © Alastair Grant

Встреча в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе хозяев голами отметились Ян Беднарека и Сон Хын Мин. За победителей мячи забили Армандо Броя, Мохамед Эльюнусси и Че Адамс.

Подопечные Антонио Конте занимают седьмую позицию в турнирной таблице чемпионата Англии, в 21 матче набрав 36 очков. «Саутгемптон» — на десятом месте (23 матча, 28 очков).

Ранее Дивеев заявил, что спокойно могли выходить из группы на Евро-2020.

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