«Тоттенхэм» потерпел поражение от «Саутгемптона» в матче АПЛ

В матче 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Тоттенхэм Хотспур» потерпел поражение от «Саутгемптона».

Встреча в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

В составе хозяев голами отметились Ян Беднарека и Сон Хын Мин. За победителей мячи забили Армандо Броя, Мохамед Эльюнусси и Че Адамс.

Подопечные Антонио Конте занимают седьмую позицию в турнирной таблице чемпионата Англии, в 21 матче набрав 36 очков. «Саутгемптон» — на десятом месте (23 матча, 28 очков).

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