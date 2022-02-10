Дивеев: спокойно могли выходить из группы на Евро-2020

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Защитник сборной России и московского ЦСКА Игорь Дивеев рассказал, что национальная команда могла выйти из группы на чемпионате Европы — 2020.
Дивеев: спокойно могли выходить из группы на Евро-2020
  • Legion-Media
  • © DIRK WAEM/Belga/Sipa USA

«Считаю, что спокойно могли выходить из группы, но не получилось. С датчанами могли не пропускать первый гол, когда нам с 30 метров ударили в «девятку». Думаю, всё по-другому бы сложилось», — цитирует Дивеева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сборная России не смогла пройти в плей-офф чемпионата Европы. На групповом этапе национальная команда одержала победу над Финляндией, а также уступила Бельгии и Дании.

Ранее благодаря дублю Жиру «Милан» обыграл «Лацио» в 1/4 финала Кубка Италии.

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