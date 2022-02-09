Роднина не считает, что желание ISU поднять возрастной ценз связано с победами россиян

Трёхкратная олимпийская чемпионка, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала предложение совета Международного союза конькобежцев (ISU) поднять возрастной ценз в фигурном катании.

«Не стоит волноваться о возрастном цензе раньше времени. Я лично отношусь к этому хорошо, поскольку на данный момент это лишь предложение, которое будет рассматриваться и обсуждаться летом. Уверена, что это никак не связано с победами и постоянным лидерством наших фигуристов. А те, кто считает иначе, говорят глупости, да и вообще ничего не понимают в фигурном катании. Даже если возрастной ценз поднимут, то это коснётся всех стран. Не только в России ведь есть юные талантливые спортсмены», — цитирует Роднину Sport24.

ISU планирует, что с сезона-2023/24 во взрослых соревнованиях смогут участвовать спортсмены с 16 лет, а с сезона-2024/25 — с 17.

Ранее Тарасова заявила, что Россия продолжит выигрывать, даже если возрастной ценз поднимут.