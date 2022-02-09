Тарасова: Россия продолжит выигрывать, даже если возрастной ценз поднимут

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Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала предложение совета Международного союза конькобежцев (ISU) о поэтапном поднятии возрастного ценза в фигурном катании.
Тарасова: Россия продолжит выигрывать, даже если возрастной ценз поднимут
  • РИА Новости

«Мы будем продолжать выигрывать, даже если это решение принято. Они могут делать что захотят», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

Соответствующее предложение организации было сформировано на основании данных, полученных от медицинской комиссии ISU. Совет предложил оставить возраст выхода во взрослые соревнования (с 15 лет) во всех дисциплинах без изменений, в следующем сезоне и поднять его до 16, а с сезона-2024/25 — до 17 лет.

Ранее сообщалось, что совет ISU намерен поэтапно поднимать возрастной ценз в фигурном катании.

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