Рангник объяснил отсутствие Роналду в старте против «Бёрнли»
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«Мы знали, что с начала матча потребуется много бегать, гоняться за мячами, много бороться за вторые мячи, поэтому я решил начать с Кавани», — цитирует Рангника Manchester Evening News.
По итогам 24-х туров чемпионата Англии «красные дьяволы» занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 41 очко.
Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года. Он выступал за клуб с 2003 по 2009 годы.
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