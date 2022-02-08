Рангник объяснил отсутствие Роналду в старте против «Бёрнли»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник объяснил, почему португальский форвард Криштиану Роналду остался в запасе на матч 24-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Бёрнли».

«Мы знали, что с начала матча потребуется много бегать, гоняться за мячами, много бороться за вторые мячи, поэтому я решил начать с Кавани», — цитирует Рангника Manchester Evening News.

По итогам 24-х туров чемпионата Англии «красные дьяволы» занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 41 очко.

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года. Он выступал за клуб с 2003 по 2009 годы.

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