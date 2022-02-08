Лисакович: Дзюба в последнее время начал играть в другой футбол

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Нападающий казанского «Рубина» Виталий Лисакович назвал лучших, по его мнению, игроков в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Лисакович: Дзюба в последнее время начал играть в другой футбол
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Азмун — забивает много важных голов и всегда становится чемпионом. Назвал бы Дзюбу, но в последнее время что-то он начал играть в другой футбол. Я бы отметил Хвичу, но ему статистики не хватает», — цитирует Лисаковича «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что Хвиче Кварацхелии нужна помощь партнёров.

Напомним, что Артём Дзюба в первой половине сезона провёл 17 матчей в чемпионате России, в которых забил десять мячей и сделал четыре голевые передачи.

Ранее Фернандес заявил, что гол в ворота Хорватии на ЧМ-2018 — самый запоминающийся в его карьере.

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