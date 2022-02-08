Фернандес: гол в ворота Хорватии на ЧМ-2018 — самый запоминающийся в моей карьере

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Бывший футболист сборной России Марио Фернандес, защищающий цвета московского ЦСКА, рассказал о самом запоминающемся моменте в своей карьере.
Фернандес: гол в ворота Хорватии на ЧМ-2018 — самый запоминающийся в моей карьере
  • Gettyimages.ru

«Гол в ворота Хорватии на ЧМ-2018», — ответил Марио Фернандес.

Он также рассказал, какие эмоции испытал после победы над «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу».

«Это очень хорошая победа с разгромным счётом — 3:0. Никто не ожидал такой победы. Поэтому эмоции были невероятные», — добавил Фернандес.

Напомним, что Фернандес в овертайме четвертьфинала ЧМ-2018 сравнял счёт в матче с Хорватией и перевёл игру в серию пенальти. Сборная России не смогла выйти в полуфинал турнира, проиграв в послематчевых пенальти.

Ранее в «Рубине» сообщили об отсутствии интереса к Кокорину. 

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