Фернандес: гол в ворота Хорватии на ЧМ-2018 — самый запоминающийся в моей карьере

Бывший футболист сборной России Марио Фернандес, защищающий цвета московского ЦСКА, рассказал о самом запоминающемся моменте в своей карьере.

«Гол в ворота Хорватии на ЧМ-2018», — ответил Марио Фернандес.

Он также рассказал, какие эмоции испытал после победы над «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу».

«Это очень хорошая победа с разгромным счётом — 3:0. Никто не ожидал такой победы. Поэтому эмоции были невероятные», — добавил Фернандес.

Напомним, что Фернандес в овертайме четвертьфинала ЧМ-2018 сравнял счёт в матче с Хорватией и перевёл игру в серию пенальти. Сборная России не смогла выйти в полуфинал турнира, проиграв в послематчевых пенальти.

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