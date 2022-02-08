В «Рубине» сообщили об отсутствии интереса к Кокорину

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Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский высказался о возможном переходе в команду форварда итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина.
В «Рубине» сообщили об отсутствии интереса к Кокорину
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«У нас не было желания ещё как-то усиливать нападение. Я очень хорошо отношусь к Александру Кокорину, считаю его потрясающим футболистом. То, что сейчас с ним происходит в «Фиорентине», — это неудачное стечение обстоятельств. Он человек большого таланта. Но у нас сейчас люди, которые в команде надолго. Потому я убеждён, что мы справимся теми футболистами, которые у нас сейчас есть. Если бы Кокорин пришёл, он сто процентов должен был бы выходить в основном составе. А мне кажется, Онугха и Лисакович должны составлять конкуренцию лишь друг другу. Летом тема с Кокориным будет бессмысленна. У нас сейчас есть несколько интересных вариантов с молодыми иностранными нападающими, которых мы планируем пригласить, если лимит изменится. Если же нет, у нас есть перспективные Даня Моторин и Кирилл Климов», — сказал Яровинский в интервью Sport24.

Кокорин в нынешнем сезоне вышел на поле в составе «Фиорентины» шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года.

Ранее сообщалось, что Кокорина в «Фиорентине» партнёры называют «бомбардировщиком».

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