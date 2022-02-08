Ягудин считает, что Кондратюк не успел восстановиться после командника на Олимпиаде

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин прокомментировал выступление россиян в короткой программе соревнований по фигурному катанию на зимних Играх 2022 года в Пекине.

«Семененко сделал всё, что требовалось. У Кондратюка был очень маленький перерыв между командником и личными соревнованиями. Возможно, просто не восстановился», — цитирует «Чемпионат» Ягудина.

По мнению Ягудина, возможно, Кондратюку не хватило эмоций после прекрасного выступления и победы в командном турнире. При этом он подчеркнул, что 18-летний фигурист уже выполнил свою задачу на Олимпиаде в Пекине на пять с плюсом.

Вместе с тем олимпийский чемпион считает, что Андрей Мозалёв провалил своё выступление.

Американец Нэйтан Чен с мировым рекордом выиграл короткую программу (113,97 балла). Второе промежуточное место занял японец Юма Кагияма (108,12), третье — его соотечественник Сема Уно (105,90).

Лучшим из россиян стал Евгений Семененко (95,76), который занял седьмое место. Марк Кондратюк (86,11) — 15-й, Андрей Мозалёв (77,05) — 23-й.

Ранее известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление российских фигуристов в короткой программе.