Китайская теннисистка Шуай заявила, что никуда не исчезала в ноябре 2021 года

Китайская теннисистка Пэн Шуай высказалась о ситуации, произошедшей в ноябре 2021 года, когда многие СМИ и спортсмены начали публиковать сообщения о её исчезновении.

По её словам, она благодарна всем людям, которые за неё переживали, но ей непонятно, с чём связана такая тревога.

«Этот пост в соцсети вызвал огромное непонимание со стороны мира. Мне хотелось бы, чтобы по этому поводу больше не было дискуссий. Я никогда не говорила, что кто-то подвергал меня сексуальному насилию. Я никуда не исчезала и была у всех на виду», — цитирует Шуай L'Equipe.

В начале ноября 2021 года Шуай перестала выходить на связь после того, как в своих социальных сетях опубликовала пост о домогательствах со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. 17 ноября Пэн отправила письмо с опровержением своих же слов руководству WTA. Впоследствии спортсменка появилась и на публике, но болельщики и другие спортсмены всё равно опасались за её состояние.

Ранее сообщалось, что WTA отказалась от проведения турниров в Китае из-за ситуации с Пэн Шуай.