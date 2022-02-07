Черчесов после поражения от «Пакша»: я доволен ситуацией в «Ференцвароше»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал поражение от «Пакша» в матче 19-го тура чемпионата Венгрии по футболу.

«Действительно, мы пока забили мало голов за последние три матча, но я доволен ситуацией», — цитирует ТАСС Черчесова.

По мнению Черчесова, решающим моментом в матче стал пропущенный первый мяч. Экс-тренер сборной России также добавил, что его команда слишком медленно играла с самого начала встречи.

«Ференцварош» уступил с крупным счётом «Пакшу» — 0:3.

Это второе поражение Черчесова в трёх матчах с венгерским клубом.

«Ференцварош» потерял лидерство в национальном чемпионате, переместившись на второе место в турнирной таблице.

Ранее Черчесов прокомментировал первую победу у руля «Ференцвароша» в чемпионате Венгрии.