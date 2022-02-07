Глава АМФР: сборную России по футзалу не в чем упрекнуть после поражения в финале ЧЕ

Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев высказался о поражении от команды Португалии в финале чемпионата Европы 2022 года.

«Одна достойная команда проиграла другой. Упрекнуть наших ребят в отсутствии самоотдачи или ещё чём-то язык не поворачивается», — цитирует ТАСС член исполкома Российского футбольного союза (РФС).

По его мнению, тактика, выбранная тренерским штабом во главе с Сергеем Скоровичем, в первом тайме работала идеально. Однако во второй половине игры из-за отсутствия необходимого объёма сил инициативу перехватили португальцы.

Сборная России завоевала серебряные медали ЧЕ-2022 по футзалу. В финале россияне уступили Португалии (2:4).

В составе сборной России мячи забили Антон Соколов (10-я минута), Андрей Афанасьев (13-я).

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о поражении в финале чемпионата Европы.