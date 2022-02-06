Сборная Португалии забила третий мяч в ворота России в финале ЧЕ по футзалу
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Мяч забил Андре Коэлью (32-я минута).
Ранее отличился Антон Соколов (10-я), Андрей Афанасьев (13-я), Томаш Пасу (19-я), Андре Коэлью (27-я).
Счёт стал 3:2 в пользу Португалии.
Финальная игра проходит в Амстердаме.
В последний раз российская команда занимала первое место на первенстве континента в 1999 году, после чего четырежды терпела неудачу в финале.
Ранее Вячеслав Колосков назвал фаворита финала ЧЕ по футзалу Россия — Португалия.