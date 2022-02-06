Сборная Португалии забила третий мяч в ворота России в финале ЧЕ по футзалу

Сборная Португалии забила третий мяч в ворота команды России в финальном матче чемпионата Европы 2022 года по мини-футболу.

©ANP

Gettyimages.ru

Мяч забил Андре Коэлью (32-я минута). Ранее отличился Антон Соколов (10-я), Андрей Афанасьев (13-я), Томаш Пасу (19-я), Андре Коэлью (27-я). Счёт стал 3:2 в пользу Португалии. Финальная игра проходит в Амстердаме. В последний раз российская команда занимала первое место на первенстве континента в 1999 году, после чего четырежды терпела неудачу в финале. Ранее Вячеслав Колосков назвал фаворита финала ЧЕ по футзалу Россия — Португалия.



