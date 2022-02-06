Сборная Португалии отыграла один мяч в финале ЧЕ по футзалу с Россией
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Мяч забил Пасу (19-я минута).
Счёт стал 2:1 в пользу россиян.
Ранее отличились Антон Соколов (10-я минута) и Андрей Афанасьев (13-я).
Финальная игра проходит в Амстердаме.
Матч из-за травмы пропускает игрок сборной России Робиньо.
В последний раз российская команда занимала первое место на первенстве континента в 1999 году, после чего четырежды терпела неудачу в финале.
Ранее Вячеслав Колосков назвал фаворита финала ЧЕ по футзалу Россия — Португалия.