Сборная Португалии отыграла один мяч в финале ЧЕ по футзалу с Россией  

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Сборная Португалии отыграла один мяч в финальном матче чемпионата Европы по мини-футболу с Россией.
Сборная Португалии отыграла один мяч в финале ЧЕ по футзалу с Россией  
  • ©ANP
  • Gettyimages.ru

Мяч забил Пасу (19-я минута).

Счёт стал 2:1 в пользу россиян.

Ранее отличились Антон Соколов (10-я минута) и Андрей Афанасьев (13-я). 

Финальная игра проходит в Амстердаме.

Матч из-за травмы пропускает игрок сборной России Робиньо.

В последний раз российская команда занимала первое место на первенстве континента в 1999 году, после чего четырежды терпела неудачу в финале.

Ранее Вячеслав Колосков назвал фаворита финала ЧЕ по футзалу Россия — Португалия.

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