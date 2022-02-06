Робиньо пропустит финал сборной России на ЧЕ по футзалу с Португалией

Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев сообщил, что игрок национальной команды по футзалу Робиньо из-за травмы не сможет принять участие в финальном матче чемпионата Европы 2022 года в Нидерландах с командой Португалии.

«Все, кроме Робиньо, в строю. Он не сможет сыграть в финале. У него болит нога», — цитирует Алиева ТАСС.

По его словам, у 39-летнего игрока также заболело горло.

Финал ЧЕ-2022 пройдёт 6 февраля. Начало матча в 19:30 мск.

Россияне в 1/2 финала плей-офф обыграли украинцев со счётом 3:2. Сборная Украины на последних минутах не реализовала пенальти — удар Петра Шотурмы отразил Дмитрий Путилов.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что сборная Португалии является фаворитом финала.