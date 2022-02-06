Глава УЕФА назвал популистским проектом идею проводить ЧМ раз в два года

Президент Союза европейских ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал инициативу руководящих органов Международной федерации футбола (ФИФА) проводить чемпионат мира раз в два года.

«Я уверен, что этого не произойдёт, поскольку это полная ерунда. Это популистский проект, который уничтожит футбол. Это противоречит всем принципам нашего вида спорта. Это плохо не только для Европы. Немыслимо, что ФИФА предлагает футболистам, которым и без того приходится нести слишком большую нагрузку, играть в турнирах каждое лето. Также представьте, как сильно это разрушит женский футбол. Я не уверен, что они понимают это, однако уверен, что они слышат несогласие со стороны фанатов, властей, правительств, Европейского Союза. Вместе с Латинской Америкой мы чётко заявили, что не будем принимать участие в этом. Без нас не было бы чемпионата мира. Нам звонили из национальных ассоциаций, принадлежащих к другим конфедерациям, которые также выступают против этого», — сказал Чеферин в интервью Le Journal du Dimanche.

В настоящий момент чемпионат мира по футболу проходит раз в четыре года.

Ранее Чеферин сообщил, что в Лиге чемпионов может появиться формат «Финал четырёх».