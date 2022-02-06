Глава УЕФА назвал популистским проектом идею проводить ЧМ раз в два года

Короткая ссылка
Президент Союза европейских ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин прокомментировал инициативу руководящих органов Международной федерации футбола (ФИФА) проводить чемпионат мира раз в два года.
Глава УЕФА назвал популистским проектом идею проводить ЧМ раз в два года
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Я уверен, что этого не произойдёт, поскольку это полная ерунда. Это популистский проект, который уничтожит футбол. Это противоречит всем принципам нашего вида спорта. Это плохо не только для Европы. Немыслимо, что ФИФА предлагает футболистам, которым и без того приходится нести слишком большую нагрузку, играть в турнирах каждое лето. Также представьте, как сильно это разрушит женский футбол. Я не уверен, что они понимают это, однако уверен, что они слышат несогласие со стороны фанатов, властей, правительств, Европейского Союза. Вместе с Латинской Америкой мы чётко заявили, что не будем принимать участие в этом. Без нас не было бы чемпионата мира. Нам звонили из национальных ассоциаций, принадлежащих к другим конфедерациям, которые также выступают против этого», — сказал Чеферин в интервью Le Journal du Dimanche

В настоящий момент чемпионат мира по футболу проходит раз в четыре года.

Ранее Чеферин сообщил, что в Лиге чемпионов может появиться формат «Финал четырёх».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить