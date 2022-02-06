«Ливерпуль» обыграл «Кардифф» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

На стадии 1/16 финала Кубка Англии по футболу «Ливерпуль» одержал победу над «Кардиффом».

Встреча, проходившая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Забитыми мячами в составе красных отличились Диогу Жота, Такуми Минамино и Харви Эллиотт. Единственный гол гостей на счету Рубина Колвилла.

На стадии 1/8 финала Кубка Англии «Ливерпуль» на своём поле встретится с «Норвичем», который на предыдущей стадии турнира обыграл «Вулверхэмптон» (1:0).

Ранее «Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» в матче АПЛ.