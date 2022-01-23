«Ливерпуль» обыграл «Кристал Пэлас» в матче АПЛ

«Ливерпуль» нанёс поражение в гостях «Кристал Пэлас» в матче 23-го тура чемпионата Англии по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Селхерст Парк» в Лондоне, завершилась со счётом 3:1 в пользу мерсисайдской команды.

В составе «Ливерпуля» мячи забили Вирджил ван Дейк (8'), Алекс Окслейд-Чемберлен (32'), Фабиньо (89', пенальти). У лондонской команды отличился Одсонн Эдуард (55').

«Ливерпуль» (48 очков) занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» (24) расположился на 13-й позиции. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (57).

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» прервал 12-матчевую победную серию в АПЛ.