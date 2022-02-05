Капризов ответил, был ли Овечкин его любимым хоккеистом в детстве

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Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов ответил на вопрос, являлся ли капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин его любимым игроком в детстве.
Капризов ответил, был ли Овечкин его любимым хоккеистом в детстве
  • Gettyimages.ru

«Не могу сказать, что у меня был какой-то один любимый игрок. Я старался следить за всеми русскими ребятами в НХЛ, потому что здесь играют лучшие из лучших. Постоянно смотрел за их игрой, и мне нравились очень многие игроки. Среди них были и Овечкин, и Кузнецов, и Тарасенко», — цитирует Капризова пресс-служба НХЛ. 

Напомним, что на Матче всех звёзд НХЛ Капризов вышел в свитере Овечкина и забросил буллит. Сам Александр был вынужден пропустить Матч всех звёзд из-за положительного теста на коронавирус.

Ранее сообщалось, что Овечкин выложил видео прогулки с собакой, хотя должен находиться на карантине.

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