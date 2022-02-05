Овечкин выложил видео прогулки с собакой, хотя должен находиться на карантине

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, который несколько дней назад сдал положительный тест на коронавирус, опубликовал видео, на котором гуляет с собакой.
Овечкин выложил видео прогулки с собакой, хотя должен находиться на карантине
  • Gettyimages.ru

Хоккеист выложил соответствующую сториз в своём Instagram.

2 февраля Овечкин попал в COVID-протокол НХЛ, из-за чего был вынужден пропустить проходящий в Лас-Вегасе Матч звёзд и находиться на карантине. Причём Александр сдал положительный тест в последний день, когда, по правилам НХЛ, все игроки должны были пройти тестирование. С 3 февраля в силу вступили новые правила по COVID-протоколам в Лиге.

В текущем сезоне Овечкин провёл 46 матчей и набрал 58 очков, забросив 29 шайб и отдав 29 результативных передач.

Ранее сообщалось, что хоккеист «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов надел игровой свитер Овечкина в Матче звёзд НХЛ.

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