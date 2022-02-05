Капризов надел игровой свитер Овечкина в Матче звёзд НХЛ

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Российский хоккеист «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов надел игровое джерси своего соотечественника из «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Матче звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2022 года.

«Вы не против, если мы заберём его с собой домой?» — подписала пресс-служба «Миннесоты» в Twitter.

Овечкин уже отреагировал на жест Капризова, написав в своих социальных сетях «Неплохо!». 36-летний российский нападающий не сможет принять участие в Матче всех звёзд НХЛ. Он сдал положительный тест на коронавирус.

Игра лучших хоккеистов лиги пройдёт в Лас-Вегасе 5 февраля.

Ранее Ковальчук рассказал, что все хоккеисты сборной России сдали отрицательные тесты на ОИ-2022 в Пекине.

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