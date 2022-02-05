Капризов надел игровой свитер Овечкина в Матче звёзд НХЛ
«Вы не против, если мы заберём его с собой домой?» — подписала пресс-служба «Миннесоты» в Twitter.
Овечкин уже отреагировал на жест Капризова, написав в своих социальных сетях «Неплохо!». 36-летний российский нападающий не сможет принять участие в Матче всех звёзд НХЛ. Он сдал положительный тест на коронавирус.
Игра лучших хоккеистов лиги пройдёт в Лас-Вегасе 5 февраля.
Ранее Ковальчук рассказал, что все хоккеисты сборной России сдали отрицательные тесты на ОИ-2022 в Пекине.
y’all mind if we take him home with us, @mnwild? pic.twitter.com/2ojRgnGdCX— Washington Capitals (@Capitals) February 5, 2022