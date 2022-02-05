Глава РПЛ Хачатурянц заболел коронавирусом

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц подтвердил информацию, что заболел коронавирусом.

«Да, это правда», — цитирует Хачатурянца «Матч ТВ».

По информации СМИ, функционер сдал положительный тест на коронавирус, но хорошо себя чувствует и идёт на поправку.

Напомним, что Хачаурянц стал главой РПЛ 22 ноября, сменив на этом посту Сергея Прядкина. До этого он занимал должность главы департамента и инспектирования РФС.

Ранее сообщалось, что хоккеисты сборной России сдали отрицательные тесты на ОИ.