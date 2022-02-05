Глава РПЛ Хачатурянц заболел коронавирусом
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«Да, это правда», — цитирует Хачатурянца «Матч ТВ».
По информации СМИ, функционер сдал положительный тест на коронавирус, но хорошо себя чувствует и идёт на поправку.
Напомним, что Хачаурянц стал главой РПЛ 22 ноября, сменив на этом посту Сергея Прядкина. До этого он занимал должность главы департамента и инспектирования РФС.
Ранее сообщалось, что хоккеисты сборной России сдали отрицательные тесты на ОИ.