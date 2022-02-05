«Зенит» крупно проиграл «Реалу» в баскетбольной Евролиге

Короткая ссылка
Петербургский «Зенит» потерпел разгромное поражение от мадридского «Реала» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
«Зенит» крупно проиграл «Реалу» в баскетбольной Евролиге
  • globallookpress.com
  • © Irina R. Hipolito/Keystone Press Agency

Встреча прошла в Мадриде и завершилась в пользу хозяев — 85:64. 

Самым результативным игроком матча стал форвард российской команды Алекс Пойтресс, который набрал 21 очков. В составе победителей по 13 результативных баллов в свой актив записали Гершон Ябуселе и Серхио Льюль.

«Зенит» в следующем матче в рамках Евролиги, который состоится 8 февраля, сыграет с берлинской «Альбой».

Ранее сообщалось, что УНИКС одолел «Жальгирис» в баскетбольной Евролиге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить