«Зенит» крупно проиграл «Реалу» в баскетбольной Евролиге

Петербургский «Зенит» потерпел разгромное поражение от мадридского «Реала» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча прошла в Мадриде и завершилась в пользу хозяев — 85:64.

Самым результативным игроком матча стал форвард российской команды Алекс Пойтресс, который набрал 21 очков. В составе победителей по 13 результативных баллов в свой актив записали Гершон Ябуселе и Серхио Льюль.

«Зенит» в следующем матче в рамках Евролиги, который состоится 8 февраля, сыграет с берлинской «Альбой».

Ранее сообщалось, что УНИКС одолел «Жальгирис» в баскетбольной Евролиге.