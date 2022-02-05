«Зенит» крупно проиграл «Реалу» в баскетбольной Евролиге
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- © Irina R. Hipolito/Keystone Press Agency
Встреча прошла в Мадриде и завершилась в пользу хозяев — 85:64.
Самым результативным игроком матча стал форвард российской команды Алекс Пойтресс, который набрал 21 очков. В составе победителей по 13 результативных баллов в свой актив записали Гершон Ябуселе и Серхио Льюль.
«Зенит» в следующем матче в рамках Евролиги, который состоится 8 февраля, сыграет с берлинской «Альбой».
Ранее сообщалось, что УНИКС одолел «Жальгирис» в баскетбольной Евролиге.