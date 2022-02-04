УНИКС одолел «Жальгирис» в баскетбольной Евролиге

Казанский УНИКС одержал победу над литовским «Жальгирисом» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча прошла в Каунасе и завершилась в пользу гостей — 76:67.

Самым результативным игроком матча стал защитник российской команды Лоренцо Браун, который набрал 19 очков. В составе хозяев 14 баллов в свой актив записал Лукас Лекавичюс.

Таким образом, УНИКС прервал серию из трёх поражений.

В следующем матче Евролиги, который состоится 11 февраля, УНИКС сыграет с сербской «Црвеной Звездой».

Ранее сообщалось, что дабл-дабл Николы Милутинова помог ЦСКА разгромить «Альбу» в матче баскетбольной Евролиги.