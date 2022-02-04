УНИКС одолел «Жальгирис» в баскетбольной Евролиге
- РИА Новости
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Встреча прошла в Каунасе и завершилась в пользу гостей — 76:67.
Самым результативным игроком матча стал защитник российской команды Лоренцо Браун, который набрал 19 очков. В составе хозяев 14 баллов в свой актив записал Лукас Лекавичюс.
Таким образом, УНИКС прервал серию из трёх поражений.
В следующем матче Евролиги, который состоится 11 февраля, УНИКС сыграет с сербской «Црвеной Звездой».
Ранее сообщалось, что дабл-дабл Николы Милутинова помог ЦСКА разгромить «Альбу» в матче баскетбольной Евролиги.