«Матч ТВ»: «Зенит» не получал предложение от «Фенербахче» по Дзюбе

Короткая ссылка
Петербургский «Зенит» не получал предложения по нападающему Артёму Дзюбе от турецкого «Фенербахче».
«Матч ТВ»: «Зенит» не получал предложение от «Фенербахче» по Дзюбе
  • ©Mike Kireev/NurPhoto
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Матч ТВ». По информации источника, петербургский клуб предложений от «Фенербахче» по форварду не получал. При этом отмечается, что вариант ухода Дзюбы «Зенитом» не рассматривается.

33-летний нападающий в текущем сезоне провёл 24 матча за клуб, забил десять мячей и отдал девять результативных передач. Контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года. 

Ранее Семак заявил, что «Зенит» недоукомплектован на нескольких позициях.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить