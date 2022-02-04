«Матч ТВ»: «Зенит» не получал предложение от «Фенербахче» по Дзюбе
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Об этом сообщает «Матч ТВ». По информации источника, петербургский клуб предложений от «Фенербахче» по форварду не получал. При этом отмечается, что вариант ухода Дзюбы «Зенитом» не рассматривается.
33-летний нападающий в текущем сезоне провёл 24 матча за клуб, забил десять мячей и отдал девять результативных передач. Контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года.
Ранее Семак заявил, что «Зенит» недоукомплектован на нескольких позициях.