«Матч ТВ»: «Зенит» не получал предложение от «Фенербахче» по Дзюбе

Петербургский «Зенит» не получал предложения по нападающему Артёму Дзюбе от турецкого «Фенербахче».

Об этом сообщает «Матч ТВ». По информации источника, петербургский клуб предложений от «Фенербахче» по форварду не получал. При этом отмечается, что вариант ухода Дзюбы «Зенитом» не рассматривается.

33-летний нападающий в текущем сезоне провёл 24 матча за клуб, забил десять мячей и отдал девять результативных передач. Контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года.

Ранее Семак заявил, что «Зенит» недоукомплектован на нескольких позициях.