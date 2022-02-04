Семак заявил, что «Зенит» недоукомплектован на нескольких позициях

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что в составе его команды есть множество недоукомплектованных позиций.

«Мои слова, что наши желания — это одно, а возможности клуба — это другое? Я то же самое могу повторить и сейчас. Это абсолютно правильные слова. У нас нет такого: вот, у нас нет одной позиции. У нас есть позиции, которые нуждаются в усилении, в этом отношении любой качественный футболист, желательно универсал, для нас большой плюс. Когда мы дойдём до стадии с хорошей конкуренцией на многих позициях, то можно будет сказать: «Нам нужен левый полузащитник». Сейчас у нас много универсалов, однако и много позиций, которые недоукомплектованы», — приводит слова Семака Sports.ru.

«Зенит» лидирует в таблице Российской премьер-лиги сезона 2021/22, набрав 38 очков в 18 матчах.

Ранее сообщалось, что Дзюба является приоритетной целью «Фенербахче».