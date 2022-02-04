Takvim: Дзюба является приоритетной целью «Фенербахче»

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Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба может продолжить карьеру в «Фенербахче».
Takvim: Дзюба является приоритетной целью «Фенербахче»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Takvim. По информации источника, форвард «Зенита» является приоритетной целью для турецкого клуба. Представители «Фенербахче» уже вышли на контакт с Дзюбой для обсуждения деталей будущего перехода. В ближайшее время должна состояться ещё одна встреча игрока с руководством турецкого клуба.

Контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года. Сторонам не удаётся договориться о продлении контракта.

Ранее сообщалось, что Дзюба попал в заявку «Зенита» на матчи плей-офф Лиги Европы.

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