Takvim: Дзюба является приоритетной целью «Фенербахче»
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Об этом сообщает Takvim. По информации источника, форвард «Зенита» является приоритетной целью для турецкого клуба. Представители «Фенербахче» уже вышли на контакт с Дзюбой для обсуждения деталей будущего перехода. В ближайшее время должна состояться ещё одна встреча игрока с руководством турецкого клуба.
Контракт Дзюбы с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года. Сторонам не удаётся договориться о продлении контракта.
Ранее сообщалось, что Дзюба попал в заявку «Зенита» на матчи плей-офф Лиги Европы.