Кавазашвили считает, что «Фиорентина» верит в Кокорина

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что «Фиорентина» заявила Александра Кокорина на вторую часть чемпионата Италии по футболу, поскольку нуждается в услугах российского нападающего.

«Ни один солидный зарубежный клуб не оставит игрока, если на него нет надежд. «Фиорентина» верит в Кокорина, раз они его заявили на вторую часть чемпионата Италии», — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

Кавазашвили пожелал Кокорину наконец-то нормально заиграть за «Фиорентину». Он дал понять, что ему уже по-человечески жалко экс-футболиста сборной России, которого в последнее время преследуют одни неприятности.

Кокорин в нынешнем сезоне вышел на поле в составе «Фиорентины» шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года.

Ранее главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал возможное возвращение в клуб Кокорина.