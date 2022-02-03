Федотов оценил вероятность возвращения Кокорина в «Сочи»

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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал возможное возвращение в клуб российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.
Федотов оценил вероятность возвращения Кокорина в «Сочи»
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«Пока никаких разговоров на эту тему, даже намёток, не было. Трансферное окно закрылось, никаких движений в отношении Кокорина не произошло», — цитирует Федотова «Чемпионат».

Он отметил, что из-за травм они не могут в полной мере оценить форму Кокорина. При этом он добавил, что в «Сочи» футболист был сильным и мотивированным игроком.

Напомним, что Кокорин в нынешнем сезоне вышел на поле в составе «Фиорентины» шесть раз, сыграв, в общей сложности, 121 минуту. Он выступает за клуб с января 2021 года.

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