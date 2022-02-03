Воронин: если Смолов не играл, у него всегда были виноватые

Тренер московского «Динамо» Андрей Воронин высказался о возвращении российского форварда Фёдора Смолова в клуб.

«Он сильно изменился, набрался опыта, стал гораздо увереннее по сравнению с теми годами. Тогда он был молодой, амбициозный, но многое не получалось. Если он не играл, у него всегда были виноватые», — цитирует Воронина пресс-служба «Динамо».

«Динамо» (36 очков) занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Лидирует в РПЛ «Зенит» (38).

31-летний форвард 12 января перешёл из «Локомотива» в «Динамо». Его контракт с новым клубом рассчитан на полтора года с опцией продления ещё на один сезон. Он выступал за «Динамо» с 2007 по 2015 год с перерывом на аренды.

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