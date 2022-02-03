Семак — о победе над «Мидтьюлландом»: главное, избежали травм

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в товарищеском матче над датским «Мидтьюлландом» на сборе в Португалии.

«Местами мы действовали неплохо, местами — футболисты чувствовали усталость, не хватало лёгкости. Те, кто нужно, получили игровую практику, все здоровы, избежали травм — это самое важное», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

По словам тренера, самое важное сейчас — чтобы к окончанию тренировочного сбора все футболисты «Зенита» провели как минимум по два полных матча.

Игра, которая прошла в Фару, завершилась со счётом 1:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

Победный мяч забил Нуралы Алип на 40-й минуте матча.

«Зенит» (38 очков) лидирует в чемпионате России по футболу.

Ранее агент Ярослава Ракицкого сообщил, что игрок не может договориться по условиям нового контракта с «Зенитом».