Гендиректор стадиона «Динамо»: арена полностью готова к матчу Россия — Польша

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Генеральный директор «ВТБ Арены» Андрей Лунтовский оценил готовность стадиона к мартовским матчам сборной России в стыковом турнире чемпионата мира по футболу 2022 года.
Гендиректор стадиона «Динамо»: арена полностью готова к матчу Россия — Польша
  • РИА Новости

«ВТБ Арена» полностью готова и обладает всеми необходимыми ресурсами, включая современное техническое оснащение и идеальную логистику, для организации подобных соревнований на высшем уровне», — цитирует Лунтовского «Матч ТВ».

Он напомнил, что у сотрудников стадиона есть большой опыт в организации и проведении международных матчей.

Место проведения стыковых матчей сборной России было перенесено c «Лужников» на «Динамо».

24 марта подопечные Валерия Карпина сыграют в полуфинале стыков чемпионата мира 2022 года с командой Польши. 29 марта сборная России проведёт матч либо со Швецией, либо с Чехией.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на решение Российского футбольного союза перенести мартовские матчи сборной России c «Лужников» на стадион имени Льва Ивановича Яшина.

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