Сёмин приветствует перенос матче сборной России на стадион «Динамо»
- РИА Новости
«На мой взгляд, РФС приняли очень верное и своевременное решение. Уверен, стадион «Динамо» будет заполнен под завязку, и это подарит замечательную атмосферу. Карпин лучше всех знает, где его команде будет удобнее играть», — цитирует Сёмина Sport24.
Таким образом, 24 марта подопечные Валерия Карпина сыграют в полуфинале стыков чемпионата мира 2022 года с командой Польши. 29 марта сборная России проведёт матч либо со Швецией, либо с Чехией.
Ранее «Динамо» в товарищеском матче обыграло клуб «Партизан».