Сёмин приветствует перенос матче сборной России на стадион «Динамо»

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на решение Российского футбольного союза (РФС) перенести мартовские матчи сборной России из «Лужников» на стадион имени Льва Ивановича Яшина.
Сёмин приветствует перенос матче сборной России на стадион «Динамо»
  • РИА Новости

«На мой взгляд, РФС приняли очень верное и своевременное решение. Уверен, стадион «Динамо» будет заполнен под завязку, и это подарит замечательную атмосферу. Карпин лучше всех знает, где его команде будет удобнее играть», — цитирует Сёмина Sport24.

Таким образом, 24 марта подопечные Валерия Карпина сыграют в полуфинале стыков чемпионата мира 2022 года с командой Польши. 29 марта сборная России проведёт матч либо со Швецией, либо с Чехией.

Ранее «Динамо» в товарищеском матче обыграло клуб «Партизан».

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