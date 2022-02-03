РФС — о Fan ID для футболистов и тренеров: вопрос находится в проработке

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В Российском футбольном союзе (РФС) прокомментировали информацию о том, что игроков и тренеров Российской премьер-лиги (РПЛ) обяжут оформить паспорт болельщика (Fan ID).
РФС — о Fan ID для футболистов и тренеров: вопрос находится в проработке
  • РИА Новости

«Конкретные условия применения изменений в законодательстве ещё находятся в проработке», — сообщает Sports.ru.

В РФС уточнили, что инициатива о необходимости регистрации в новой системе идентификации участников футбольных матчей была озвучена представителям профессиональных клубов на семинаре по вопросам лицензирования в Сочи.

Закон о введении Fan ID должен вступить в силу 1 июня 2022 года.

Fan ID — это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матч. Предполагается, что оформить паспорта можно будет через портал госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе, известный поклонник футбола Хабиб Нурмагомедов высказался о введении в России электронного паспорта болельщика (Fan ID).

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