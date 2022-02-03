Джокович через неделю поделится подробностями о депортации из Австралии

Короткая ссылка
Первая ракетка мира серб Новак Джокович пообещал рассказать свою версию недопуска к участию в Открытом чемпионате Австралии по теннису и депортации с Зелёного континента.
Джокович через неделю поделится подробностями о депортации из Австралии
  • AP

«Поскольку до этого я ничего не афишировал, прошу вашего терпения, в ближайшие семь-десять дней я расскажу более подробно обо всём, что произошло в Австралии», — цитирует 34-летнего теннисиста Telegraf.

16 января 2022 года суд постановил депортировать Джоковича из Австралии. Первоначально визу серба отозвали 6 января в аэропорту Мельбурна сразу же после его прилёта. Причиной стало отсутствие прививки от коронавируса. Серб пытался въехать в страну по медицинскому исключению.

Впоследствии адвокаты теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако позднее визу отозвали во второй раз. В итоге спортсмену запретили въезд в Австралию на три года.

Ранее адвокат Александр Добровинский назвал законным решение о депортации Джоковича.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить