Джокович через неделю поделится подробностями о депортации из Австралии

Первая ракетка мира серб Новак Джокович пообещал рассказать свою версию недопуска к участию в Открытом чемпионате Австралии по теннису и депортации с Зелёного континента.

«Поскольку до этого я ничего не афишировал, прошу вашего терпения, в ближайшие семь-десять дней я расскажу более подробно обо всём, что произошло в Австралии», — цитирует 34-летнего теннисиста Telegraf.

16 января 2022 года суд постановил депортировать Джоковича из Австралии. Первоначально визу серба отозвали 6 января в аэропорту Мельбурна сразу же после его прилёта. Причиной стало отсутствие прививки от коронавируса. Серб пытался въехать в страну по медицинскому исключению.

Впоследствии адвокаты теннисиста подали апелляцию, которая была удовлетворена, однако позднее визу отозвали во второй раз. В итоге спортсмену запретили въезд в Австралию на три года.

Ранее адвокат Александр Добровинский назвал законным решение о депортации Джоковича.