Даниил Уткин: Галицкий стал бы тренером «Краснодара», если бы реально хотел

Полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин, выступающий на правах аренды за грозненский «Ахмат», рассказал о роли Сергея Галицкого в клубе.

«За годы правления углубился именно в футбол — мы же видим крутые результаты «Краснодара». Если бы Галицкий реально хотел, он бы стал тренировать. Это же его клуб», — цитирует Уткина «Чемпионат».

Он добавил, что Галицкий посещает тактические занятия команды. Владелец может что-то подсказать, но несущественно.

Напомним, что по итогам первой половины сезона «Краснодар» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), в 18 матчах набрав 29 очков.

Новый наставник клуба — Даниэль Фарке. Он заменил Виктора Гончаренко.

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