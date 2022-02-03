Хатаев: Бивол не давал Саламову работать в своём стиле

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Бронзовый призёр Игр в Токио российский боксёр Имам Хатаев поделился впечатлениями от поединка между Дмитрием Биволом и Умаром Саламовым.
Хатаев: Бивол не давал Саламову работать в своём стиле
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«Бивол не давал ему работать в своём стиле. С помощью джеба он удерживал Саламова на нужной для себя дистанции. В результате у него не было возможности работать сериями, доносить фирменные размашистые удары. Умар неплохо смотрелся в концовке, когда стал работать на максимуме, бросился вперёд. Если бы он сделал это в четвёртом-пятом раунде, всё могло бы сложиться по-другому. Думаю, ему немного не хватило опыта. Нужно было боксировать увереннее», — сказал Хатаев в интервью RT.

Ранее боксёр Хатаев назвал сильнейшего боксёра-профессионала в мире на данный момент.

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