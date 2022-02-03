Медведев снялся с турнира в Роттердаме

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Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не примет участия в турнире в Роттердаме (Нидерланды).
Медведев снялся с турнира в Роттердаме
  • AP

С соревнований также снялся итальянец Янник Синнер, сообщает пресс-служба турнира. Отмечается, что их заменят француз Жо-Вильфрид Цонга и шотландец Энди Маррей.

Напомним, Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата Австралии 2022 года. Испанец обыграл россиянина в пятисетовом матче со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 5 часов 24 минуты. Таким образом, Надаль установил рекорд по победам на мейджорах (21), обогнав Роджера Федерера и Новака Джоковича.

Ранее Кафельников отреагировал на слова Червиченко о допинге у Надаля.

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