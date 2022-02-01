Кафельников отреагировал на слова Червиченко о допинге у Надаля

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников ответил на обвинения бывшего владельца «Спартака» Андрея Червиченко в том, что теннисист Рафаэль Надаль выиграл Открытый чемпионат Австралии 2022 года благодаря допингу.

«Не знаю, откуда у Андрея такая версия. Здесь он абсолютно неправ. Это абсурд из разряда фантасмагории», — цитирует Кафельникова «РБ Спорт».

Он также добавил, что воспринимает слова Андрея Червиченко в свой адрес. По мнению Кафельникова, смешно думать, что Надаль на таком уровне может незамеченно принимать допинг.

Напомним, что Надаль обыграл россиянина Даниила Медведева в пятисетовом матче со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 5 часов 24 минуты.

Таким образом, Надаль установил рекорд по победам на мейджорах (21), обогнав Роджера Федерера и Новака Джоковича.

Ранее Надаль обратился к болельщикам после победы на Australian Open.