Кафельников отреагировал на слова Червиченко о допинге у Надаля
- AP
«Не знаю, откуда у Андрея такая версия. Здесь он абсолютно неправ. Это абсурд из разряда фантасмагории», — цитирует Кафельникова «РБ Спорт».
Он также добавил, что воспринимает слова Андрея Червиченко в свой адрес. По мнению Кафельникова, смешно думать, что Надаль на таком уровне может незамеченно принимать допинг.
Напомним, что Надаль обыграл россиянина Даниила Медведева в пятисетовом матче со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 5 часов 24 минуты.
Таким образом, Надаль установил рекорд по победам на мейджорах (21), обогнав Роджера Федерера и Новака Джоковича.
Ранее Надаль обратился к болельщикам после победы на Australian Open.