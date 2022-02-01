Надаль обратился к болельщикам после победы на Australian Open

Победитель Открытого чемпионата Австралии 2022 года Рафаэль Надаль обратился к своим болельщикам.

«Любовь к игре, страсть, позитивный подход, рабочий настрой и нужные люди вокруг меня помогают мне каждый день. Спасибо всем, всем моим болельщикам во всём мире!» — написал Надаль в своём Instagram.

Надаль обыграл Медведева в пятисетовом матче со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Встреча продолжалась 5 часов 24 минуты. Благодаря победе на Открытом чемпионате Австралии Надаль завоевал 21-й титул на турнирах Большого шлема, что является рекордом. У его ближайших преследователей — Новака Джоковича и Роджера Федерера — по 20 титулов.

Ранее сообщалось, что Лоза резко высказался о поведении болельщиков на финальном турнире Australian Open.