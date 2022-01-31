Лоза резко высказался о поведении болельщиков на финале Australian Open

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Музыкант Юрий Лоза прокомментировал слова теннисиста Даниила Медведева, который после финального матча Australian Open с испанцем Рафаэлем Надалем заявил, что фанаты всегда болеют против россиян.
Лоза резко высказался о поведении болельщиков на финале Australian Open
  • ©Andy Cheung/Getty Images

«А когда было иначе? Когда-нибудь нас где-нибудь любили? В любой стране. Тем более в Австралии. Это одна из самых идиотских стран! Это стало понятно, когда они выгнали Джоковича. По поведению австралийцев по отношению к Джоковичу понятно, что они козлы! Говнюки, что с ними сделаешь! Всем теннисистам нужно было собраться и уехать на турнир в нормальные страны. А наш теннисист поехал играть к козлам», — цитирует Лозу «Спорт-Экспресс».

Во время матча австралийские фанаты сильно болели за Надаля и радовались ошибкам россиянина. При этом Медведев просил как-то повлиять на поведение зрителей.

Надаль обыграл Медведева в пятисетовом матче со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Сама встреча продолжалась пять часов 24 минуты.

Таким образом, Надаль установил рекорд по победам на мейджорах (21), обогнав Роджера Федерера и Новака Джоковича. На Открытом чемпионате Австралии для испанца этот титул стал вторым (до этого он выиграл в 2009 году).

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на слова Медведева о том, что в теннисе всегда болеют против россиян.

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