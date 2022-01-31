Роднина отреагировала на слова Медведева о том, что в теннисе всегда болеют против россиян

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала слова теннисиста Даниила Медведева, который после финального матча Australian Open с испанцем Рафаэлем Надалем заявил, что фанаты всегда болеют против россиян.

«В наше время тоже не сильно нас любили, правда, тогда страна называлась СССР, а не Россия. И нас ещё больше критиковали и освистывали. Сильно ничего не изменилось, просто сейчас это начали показывать, люди слышат много об этом, а тогда этого всего не было. Нас в 1980 году вообще с землёй сравнивали, мы все были «агрессоры», которые вошли в несчастный Афганистан, а не спортсмены. Поэтому особой русофобии сейчас нет, она всегда была на каком-то уровне», — цитирует Роднину Sport24.

По её мнению, спортсмены могут менять отношение к России только благодаря сильным выступлениям, хотя она и понимает настроение Даниила, которому очень обидно. Экс-фигуристка подчеркнула, что не стоит тратить свои силы на подобные ситуации, их следует воспринимать как полезный опыт.

«Мы все проходим через такое, это естественно для спорта: если хочешь побеждать, нужно принимать это и игнорировать. С годами появляется публика, которая тебя поддерживает, вне зависимости от национальности. Вероятно, у Дани это всё ещё впереди, хотя у него и так очень большая армия болельщиков, по крайней мере — вся наша страна. Лично я получила огромное удовольствие от вчерашней игры, она была великолепна», — добавила Роднина.

Во время матча австралийские фанаты сильно болели за Надаля и радовались ошибкам россиянина. При этом Медведев просил как-то повлиять на поведение зрителей.

Надаль обыграл Медведева в пяти сетах со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Сама встреча продолжалась пять часов 24 минуты.

Таким образом, Надаль установил рекорд по победам на мейджорах (21), обогнав Федерера и Новака Джоковича. На Открытом чемпионате Австралии для испанца этот титул стал вторым (до этого он выиграл в 2009 году).

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев согласился с Медведевым насчёт русофобии в теннисе.