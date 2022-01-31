Роднина отреагировала на слова Медведева о том, что в теннисе всегда болеют против россиян

Короткая ссылка
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала слова теннисиста Даниила Медведева, который после финального матча Australian Open с испанцем Рафаэлем Надалем заявил, что фанаты всегда болеют против россиян.
Роднина отреагировала на слова Медведева о том, что в теннисе всегда болеют против россиян
  • ©TPN/Getty Images

«В наше время тоже не сильно нас любили, правда, тогда страна называлась СССР, а не Россия. И нас ещё больше критиковали и освистывали. Сильно ничего не изменилось, просто сейчас это начали показывать, люди слышат много об этом, а тогда этого всего не было. Нас в 1980 году вообще с землёй сравнивали, мы все были «агрессоры», которые вошли в несчастный Афганистан, а не спортсмены. Поэтому особой русофобии сейчас нет, она всегда была на каком-то уровне», — цитирует Роднину Sport24.

По её мнению, спортсмены могут менять отношение к России только благодаря сильным выступлениям, хотя она и понимает настроение Даниила, которому очень обидно. Экс-фигуристка подчеркнула, что не стоит тратить свои силы на подобные ситуации, их следует воспринимать как полезный опыт. 

«Мы все проходим через такое, это естественно для спорта: если хочешь побеждать, нужно принимать это и игнорировать. С годами появляется публика, которая тебя поддерживает, вне зависимости от национальности. Вероятно, у Дани это всё ещё впереди, хотя у него и так очень большая армия болельщиков, по крайней мере — вся наша страна. Лично я получила огромное удовольствие от вчерашней игры, она была великолепна», — добавила Роднина.

Во время матча австралийские фанаты сильно болели за Надаля и радовались ошибкам россиянина. При этом Медведев просил как-то повлиять на поведение зрителей.

Надаль обыграл Медведева в пяти сетах со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Сама встреча продолжалась пять часов 24 минуты.

Таким образом, Надаль установил рекорд по победам на мейджорах (21), обогнав Федерера и Новака Джоковича. На Открытом чемпионате Австралии для испанца этот титул стал вторым (до этого он выиграл в 2009 году).

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев согласился с Медведевым насчёт русофобии в теннисе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить