Губерниев согласился с Медведевым насчёт русофобии в теннисе

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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о заявлении второй ракетки мира Даниила Медведева по поводу русофобии среди теннисных болельщиков.
Губерниев согласился с Медведевым насчёт русофобии в теннисе
  • AP

Во время финала Australian Open с Рафаэлем Надалем болельщики по большей части поддерживали испанца и негативно реагировали на некоторые действия Медведева. После матча Даниил назвал поведение зрителей русофобией.

«Медведев правильно сказал — элемент русофобии в теннисе есть. Но до финального матча он умело дирижировал всеми негативными потоками. Нужно держать удар и быть максимально хладнокровным. Он может относиться к этому с юмором, а здесь это сработало эмоционально. Даня — серьёзный раздражитель как для публики, так и соперников. Хочу пожелать ему крепости духа. Ситуация вряд ли изменится скоро, даже когда он станет первой ракеткой мира. Ему нужно менять минус на плюс, то есть рулить ситуацией и менять своё отношение к ней. Для классного спортсмена такой хейт — это та история, которая может его завести. Так и было, но в финале что-то оборвалось», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Ранее Песков заявил, что Медведев и Надаль подарили зрителям пять часов феерии тенниса.

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