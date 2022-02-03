Гол Капризова помог «Миннесоте» разгромить «Чикаго» в матче НХЛ

«Миннесота Уайлд» одержал крупную победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Чикаго и завершилась в пользу гостей — 5:0.

В составе «Уайлд» шайбы забрасывали Фредерик Годро, Матс Цуккарелло, россиянин Кирилл Капризов, Кевин Фиала и Нико Штурм.

Для Капризова это уже 19-й гол в текущем сезоне.

«Миннесота» одержала шестую победу подряд и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Чикаго» находится на 14-й строчке на Западе.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Айлендерс» уступил «Сиэтл Кракен» в НХЛ, несмотря на 28 сейвов Семёна Варламова.